28 октября, 06:28
Массовый спорт

Свищев заявил, что российские производители конкурируют с мировыми спортивными брендами

По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, основными заказчиками отечественного оборудования должны стать национальные федерации

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские производители в рамках импортозамещения в спорте конкурируют с мировыми брендами. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Мы уже конкурируем в производстве оборудования и инвентаря в хоккее, спортивной гимнастике, легкой атлетике, сноуборде. Основным заказчиком и драйвером развития должна стать национальная федерация. Мы научились делать уличные тренажеры, тренажеры для спортивных залов, оборудование для спортивной и художественной гимнастики", - сказал Свищев.

"Это говорит о том, что заказчики - федерации, клубы, сборные, детские спортивные школы - не дают расслабляться нашим министерствам. Спортсмены требуют, значит, это необходимо обеспечить", - добавил парламентарий. 

© Информационное агентство ТАСС
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