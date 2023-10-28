Промоутер Арум считает, что боксер Фьюри уверенно победит Нганну

Поединок пройдет в субботу в Эр-Рияде

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Британский боксер Тайсон Фьюри должен уверенно и без проблем побеждать бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Фрэнсиса Нганну. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Боб Арум.

Десятираундовый бой по правилам бокса между Фьюри и Нганну пройдет в субботу в Эр-Рияде.

"Тайсон не должен делать нервным этот бой, - сказал Арум. - Он должен победить уверенно и без всяких проблем. Но это не говорит о том, что Нганну совсем не сможет эти проблемы создать".

35-летний Фьюри - чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он не знает поражений на профессиональном ринге - 33 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.

На счету 37-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах, в 2021 году он завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе.