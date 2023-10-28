Хоккеист "Спартака" Голдобин рассказал, что мечтал о вызове своей тройки на Матч звезд

Матч звезд КХЛ пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Николай Голдобин и его партнеры по тройке Иван Морозов и Павел Порядин были рады попасть в список участников Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Голдобин рассказал ТАСС.

Голдобин, Порядин и Морозов вошли в состав команды дивизиона Боброва. Голдобин был выбран по итогам голосования болельщиков, Порядина выбрали представители СМИ, Морозов был выбран лигой. 24 октября в матче против хабаровского "Амура" (4:1) Морозов - Порядин - Голдобин установили рекорд "Спартака" по количеству заброшенных шайб за сезон тройкой игроков (31). Предыдущее достижение было установлено тройкой Бранко Радивоевича, Мартина Цибака и Штефана Ружички (30).

"Конечно, мы мечтали об этом. Сначала меня взяли, потом получилось, что вызвали остальных. Мы счастливы этому", - рассказал Голдобин о вызове на Матч звезд КХЛ.

Матч звезд КХЛ пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене".

24 октября "Спартак" установил клубный рекорд по количеству побед подряд в российской истории. Серию красно-белых из девяти побед кряду прервала новосибирская "Сибирь", дома переигравшая соперника со счетом 4:3.

"У нас очень был долгий выезд, тяжелый. С "Сибирью", я считаю, тоже могли взять вверх, забили быстрый гол, где-то уже на усталости пошли невынужденные ошибки, а так, ребята старались, отдали все силы. Прошла только треть чемпионата, поэтому мы просто хотим сохранить первое место. Надеемся подойти в оптимальной форме к матчам навылет, чтобы выдать лучший плей-офф", - отметил Голдобин.