Нагорный считает, что отсутствие решения по допуску россиян говорит о некомпетентности МОК

Международный олимпийский комитет до сих пор не принял решения относительно выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Неспособность Международного олимпийского комитета (МОК) в течение длительного времени принять решение по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на Игры-2024 свидетельствует о некомпетентности руководства МОК. Такое мнение высказал журналистам олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

МОК до сих пор не принял решения относительно выступления российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже. В середине октября в Индии проходила сессия МОК, на которой было объявлено, что ясность в вопросе участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде может наступить ближе к самим Играм, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

"Подобные действия в долгой перспективе показывают некомпетентность руководителей МОК, - считает Нагорный. Спортсмены продолжают тренироваться и делать свою работу, хотя находятся в подвешенном состоянии. Руководство МОК должно принять наконец решение, допускать или не допускать спортсменов до Олимпиады".

"Для чего почти два года тянуть с решением? Чтобы все время был повод вспоминать Олимпийские игры? Посмотрите, сколько раз на протяжении всего этого времени выходили статьи в СМИ о допуске или недопуске россиян в Париж, практически каждые два-три месяца. Подобного рода действия демотивируют спортсменов, но я рад, что большинство из них не опускают руки, ездят на сборы, готовятся и ждут допуска", - продолжил гимнаст.

Олимпийский чемпион также отметил важность проведения в России крупных международных стартов, которые намечены на 2024 год.

"Те же Игры дружбы не заменят Олимпийские игры, но это альтернативный старт для спортсменов, чтобы они не потеряли себя. Для тех, у кого за плечами две-три Олимпиады, предстоящий старт даст возможность сделать последний рывок, и это лучше, чем ничего. Для молодых - это возможность набрать дополнительные обороты и получить опыт, ведь рано или поздно российские спортсмены вернутся на Олимпийские игры. Поэтому любые альтернативные старты это все равно плюс для спортсменов", - считает Нагорный.

"Мы надеемся, что китайские гимнасты приедут на Игры дружбы основным составом, очень хочется конкуренции. Вспомним последний чемпионат мира, конкуренция там упала. Когда мы выступали, одно падение в команде оборачивалось проигрышем, а сейчас все команды допускают не одно падение и все равно борются", - заключил олимпийский чемпион.

Об отстранении

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.