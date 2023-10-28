Касаткина не смогла выйти в финал малого Итогового турнира WTA

Российская теннисистка в двух сетах уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе

ТАСС, 28 октября. Россиянка Дарья Касаткина уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе в полуфинальном матче малого Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - Elite Trophy. Соревнования проходят в китайском Чжухае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу бразильской теннисистки. Ее соперница по финалу определится в матче китаянок Чжу Линь и Чжэн Циньвэнь. Также Хаддад-Майя вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой сыграет в решающем матче турнира в парном разряде.

Касаткиной 26 лет, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету шесть титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Хаддад-Майе 27 лет, в рейтинге WTA она занимает 19-ю позицию. Спортсменка является победительницей двух турниров под эгидой организации. Выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2023 года стал лучшим достижением бразильской теннисистки на турнирах Большого шлема.

В Elite Trophy принимают участие 12 теннисисток и 6 пар спортсменок, не отобравшихся на Итоговый турнир WTA. В число участниц попадают 11 одиночниц и 5 пар с наивысшим рейтингом, еще одну спортсменку и один дуэт организаторы могут пригласить по wild card.

Elite Trophy всегда принимал Чжухай, турнир был основан в 2015 году, но не проводился с 2019 года: сначала турниры в Китае были отменены в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в стране из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Действующей чемпионкой Elite Trophy является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Россиянки никогда не становились победительницами турнира.