28 октября, 08:18
Фигурное катание

Фигурист Алиев выиграл короткую программу на третьем этапе Гран-при России

Дмитрий Алиев. Софья Сандурская/ ТАСС
Дмитрий Алиев
© Софья Сандурская/ ТАСС

Вторым идет Александр Самарин, третьим - Федор Зонов

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев лидирует после короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

Победитель набрал 100,45. балла. Вторым стал вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин (93,92 балла), третьим - Федор Зонов (80,38). Действующий победитель финала Гран-при России Петр Гуменник занимает пятое место (70,41).

Позже в субботу короткие программы представят женщины и спортивные пары, в танцах на льду пройдет ритм-танец. В воскресенье фигуристы покажут произвольные программы.

Другие этапы Гран-при пройдут в Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября) и Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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