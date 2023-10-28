Фигурист Самарин сравнил свое выступление на этапе Гран-при с контрольными прокатами

После короткой программы на этапе Гран-при России спортсмен занимает второе место

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин на третьем этапе Гран-при России в Красноярске выступил лучше, чем на контрольных прокатах. Такое мнение он высказал журналистам.

После короткой программы Самарин занимает второе место, набрав 93,92 балла. Лидирует Дмитрий Алиев - 100,45 балла.

"Для начала сезона откатал терпимо. Вещи, которые были допущены, не то что ошибки - коробящие неприятности. Тут борьба за каждую копеечку. Но получилось лучше, чем на контрольных прокатах, - сказал Самарин. - Для меня это первый старт в сезоне, другие ребята уже пристрелялись. Было некое волнение, но зал яростно помогал с этим справиться, за что большое спасибо. Такая поддержка, что даже уходить не хотелось".

Фигуристы представят произвольные программы в воскресенье.