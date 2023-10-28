Фигурист Зонов удивлен попаданием в тройку в короткой программе на третьем этапе Гран-при

Зонов занимает третье место с результатом 80,38 балла после короткой программы на этапе в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Федор Зонов удивлен своим попаданием в тройку лучших по итогам короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Об этом он рассказал журналистам.

Зонов занимает третье место с результатом 80,38 балла после короткой программы на этапе Гран-при, который проходит в Красноярске.

"Понятное дело, я удивлен попаданием в тройку. Откатай я чисто, это можно было бы понять, а сейчас не ожидал совсем, - сказал Зонов. - Это мой первый этап Гран-при, это новые эмоции, очень понравилась поддержка зрителей, было очень приятно, спасибо. Эмоции от проката смешанные - упал с риттбергера, тулуп в тройку сделал, сегодня на тренировке я ни разу не ошибся, поэтому было обидно. Завтра будет два риттбергера, аксель и так, по мелочи, усложняется потихоньку, потом будем еще, потом еще".

В воскресенье фигуристы покажут произвольные программы.