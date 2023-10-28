Алиев сравнил фигурное катание с рыбалкой

Чемпион Европы 2020 года лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Мысли о рыбалке помогли чемпиону Европы 2020 года фигуристу Дмитрию Алиеву победить в короткой программе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Об этом он рассказал журналистам.

Алиев набрал 100,45 балла. Его ближайший преследователь - Александр Самарин, набравший 93,92 балла.

"Разминка выдалась неожиданно нервной, потряхивало, как на Олимпиаде [в Пхёнчхане] со знаменитой трясущейся рукой. Спотыкался на маленьких шажочках, чувствовался дисбаланс. Слава богу, на прыжковые элементы это не повлияло. Очень доволен, что получилось так откатать. Настроение позитивное. Как сказал тренер, есть за что поцеловать, есть за что поругать", - сказал Алиев.

"Был интересный момент в разминочном зале, - признался фигурист. - В моменте почувствовал нерв и попытался себя успокоить тем, что представил рыбалку, природу. Мне это помогает. Может, это тоже как-то повлияло на качество выступления. Вообще рыбалка сейчас на втором месте после фигурного катания. Это, безусловно, интересное дело. Люди соревнуются, есть свои правила, свой интерес. Поймать рыбу и откатать чисто - есть похожее в этом что-то. Но я всегда всю рыбу отпускаю, а медаль увожу. Но эмоции похожие".

Спортсмены представят произвольные программы в воскресенье.