Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при России

Вторыми идут Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске.

Бойкова и Козловский набрали 74,52 балла. Второе место занимают Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (72,05 балла), третье - Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (71,81). Спортивные пары покажут произвольные программы в воскресенье.

Другие этапы Гран-при примут Казань (11-12 ноября), Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. На первом этапе Гран-при России соревнования среди спортивных пар не проводились, победителями второго этапы стали олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.