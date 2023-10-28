Боксеры Бетербиев и Бивол могут провести бой в 2024 году

Артур Бетербиев проведет следующий поединок 13 января против британца Каллума Смита

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Чемпионы мира по боксу Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев встретились в Саудовской Аравии, их бой может состояться в 2024 году. Об этом ТАСС рассказали в команде Бетербиева.

"Они встретились. Поговорили о потенциальном бое, даже сделали face to face. Думаю, такой бой мог бы состояться в 2024 году", - сказал собеседник агентства.

38-летний Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, ближайший бой проведет 13 января против британца Каллума Смита. На счету Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 32-летнего Бивола, владеющего титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации, 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.