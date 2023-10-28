Россиянин Шарафутдинов стал бронзовым призером чемпионата мира по карате

Соревнования проходят в Будапеште

ТАСС, 28 октября. Россиянин Эрнест Шарафутдинов победил боснийца Хамзу Турулью в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира по карате. Турнир проходит в Будапеште.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона России в данной весовой категории. Турулья является серебряным призером молодежного чемпионата мира.

В другом бою за бронзовую медаль россиянин Эдуард Гаспарян уступил украинцу Валерию Чеботарю в весовой категории до 84 кг со счетом 0:1.

Чемпионат мира по карате завершится 29 октября. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.