28 октября, 10:09
Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Шарафутдинов стал бронзовым призером чемпионата мира по карате

Соревнования проходят в Будапеште

ТАСС, 28 октября. Россиянин Эрнест Шарафутдинов победил боснийца Хамзу Турулью в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира по карате. Турнир проходит в Будапеште.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона России в данной весовой категории. Турулья является серебряным призером молодежного чемпионата мира.

В другом бою за бронзовую медаль россиянин Эдуард Гаспарян уступил украинцу Валерию Чеботарю в весовой категории до 84 кг со счетом 0:1.

Чемпионат мира по карате завершится 29 октября. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. 

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Летние олимпийские виды спорта
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