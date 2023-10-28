Чесноков: Касаткина проиграла в полуфинале, потому что мыслями уже находилась в отпуске

Теннисистка Дарья Касаткина проиграла в полуфинальном матче малого Итогового турнира бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счетом 4:6, 1:6

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе в полуфинальном матче малого Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) - Elite Trophy, так как мыслями уже находилась в отпуске. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу бразильской теннисистки.

"Хаддад-Майя умеет плотно играть, я думаю, она просто "забила" Касаткину. Мне кажется, Касаткина проиграла, потому что мыслями уже находилась где-то в отпуске. В последнее время она говорила, что устала, это последний турнир, хотя на групповом этапе она боролась. Может быть, ей действительно нужно отдохнуть, перезагрузиться и с новыми силами войти в новый сезон", - сказал Чесноков.

Касаткиной 26 лет, она занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету шесть титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.