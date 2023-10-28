Фигуристы Осокина и Грицаенко назвали случайностью выбор одинаковой музыки с соперниками

Как и пара Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, спортсмены исполняют короткую программу под La Boheme Шарля Азнавура

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Спортивная пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко по случайности выбрали для короткой программы ту же музыку, что чемпион Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Об этом Осокина и Грицаенко рассказали после выступления с короткой программой на этапе Гран-при в Красноярске.

Обе пары катают короткую программу под композицию La Boheme Шарля Азнавура. Бойкова и Козловский занимают промежуточное первое место, набрав 74,52 балла. Осокина и Грицаенко идут вторыми (72,05 балла).

"Это случайность, мы не ожидали, - рассказал Грицаенко. - Пропустили первые сборы, и потом ребята, которые там были, сказали, что у Димы с Сашей такая же музыка. Конечно, мы расстроились - так попали с ней, так она нам нравилась. Но потом решили, что будет интересно побороться под ту же музыку, почти с тем же контентом и посмотреть, как это будет выглядеть. Музыку эту я сам нашел - пересматривал Олимпиаду, очень понравилась программа Натана Чена, и подумал: почему нет? Тренер сказал: классно, бомба".

"Для начала сезона пойдет, - прокомментировала выступление Осокина. - Главное - задумка с платьем-трансформером состоялась. Могло расстегнуться, но на тренировках мы проверили надежность и убедились, что до того, как я сама это сделаю на поддержке, ничего не произойдет".

Произвольную программу спортсмены покажут в воскресенье.