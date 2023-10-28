Смагин назвал отличным старт шахматиста Есипенко на турнире Grand Swiss

Есипенко по итогам трех туров набрал 2,5 очка

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко отлично играл в первых трех турах турнира Grand Swiss. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Есипенко по итогам трех туров идет в числе лидеров, на его счету 2,5 очка. Евгений Наер и Владислав Артемьев набрали по 2 очка, в активе Максима Матлакова 1,5 очка, у Володара Мурзина - 1.

"Россияне довольно неплохо стартовали, но не блестяще. Отлично стартовал Есипенко, начал разыгрываться Артемьев. Видно, что у мужчин турнир чрезвычайно жесткий, тяжелейшая борьба, очень многое будет зависеть от удачи. В каждой партии приходится выкладываться на полную, поэтому важно будет физическое состояние, и мне кажется, что победит кто-то из молодых, до 30 лет", - сказал Смагин.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.