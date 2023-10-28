Фигуристка Фролова рассказала, что отписалась от всех пабликов о фигурном катании

Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр заявила, что "в какой-то момент поменяла отношение к соревнованиям"

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Анна Флорова приняла решение отписать от всех пабликов про фигурное катание в этом сезоне. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Флорова по итогам короткой программы на третьем этапе Гран-при России в Красноярске набрала 70,75 балла.

"Я в какой-то момент поменяла отношение к соревнованиям, мне говорят: "Ты через две недели выступаешь здесь", - я готовлюсь. Я даже не посмотрела состав на этот этап. Я в этом сезоне отписалась от всех пабликов - не слежу за фигурным катанием. Это лишний шум для меня, у меня и так много дел, а если я буду отвлекаться на это, меня ни на что не хватит", - сказал Флорова.

"Я изменила свое отношение, и это не зависит от ситуации в спорте, в мире, это мой жизненный опыт. Опыт травм и переломов, когда я не знала, вернулась или нет. Вернуться - это начинать все сначала. Нога зажила, и я была рада просто находиться на льду", - добавила фигуристка.

Флорова также прокомментировала третий чистый прокат в сезоне. "Надеюсь, чистые прокаты будут до конца карьеры. Понятно, что никто не застрахован от ошибки, у нас очень сложный вид спорта. Я давно освоилась. Этот сезон в целом я катаюсь достаточно спокойно, получаю удовольствие, публика реагирует достаточно тепло. Как только начинает играть музыка, ей невозможно не сопереживать", - отметила спортсменка.