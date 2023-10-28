Фигуристка Агаева лидирует после короткой программы на третьем этапе Гран-при России

Второй идет Анна Фролова, третьей - Елизавета Куликова

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Мария Агаева выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

Агаева набрала 70,91 балла. Второй стала Анна Фролова (70,75 балла), третьей - Елизавета Куликова (68,18). Фигуристки представят произвольные программы 29 октября. Аделия Петросян выиграла предыдущие два этапа Гран-при России и гарантировала себе место в финале серии.

Другие этапы Гран-при пройдут в Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября) и Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.