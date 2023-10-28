28 октября, 11:54
Зимние олимпийские виды спорта

Свищев рассказал, что российские камни для керлинга будут продаваться на мировом рынке

Камни для игры в керлинг будут производиться в Карелии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Изготовленные в России камни для игры в керлинг будут продаваться на мировом рынке. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что камни будут производиться в Карелии.

"Мы уже начали выпуск камней, сейчас проходит их тестирование, - сказал Свищев. - У нас отличный гранит, из которого, убежден, будут произведены лучшие камни для керлинга. По характеристикам наш гранит ничем не уступает шотландскому. Также наши камни выйдут и на мировой рынок, составят конкуренцию". 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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