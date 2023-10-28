28 октября, 12:09
Фигурное катание

Фигуристка Агаева рассказала, что обрела уверенность после предыдущего этапа Гран-при

На соревнованиях в Омске спортсменка заняла итоговое третье место, на турнире в Красноярске она лидирует после короткой программы

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Попадание в призовую тройку на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске позволило Марии Агаевой обрести уверенность и успешно выступить на соревнованиях Красноярске. Об этом Агаева рассказала журналистам.

На этапе Гран-при России в Красноярске Агаева лидирует после короткой программы, набрав 70,91 балла. На этапе в Омске она заняла итоговое третье место. Тогда за короткую программу Агаева получила 67,22 балла.

"Очень неожиданно и приятно, я удивлена. Этой мой личный рекорд. После Омска чувствовала себя увереннее, там было больше публики", - сказала Агаева.

Женщины представят произвольные программы в воскресенья. Два прошлых этапа выиграла Аделия Петросян и гарантировала себе участие в финале серии. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация