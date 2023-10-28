Умер первый тренер Мамиашвили Анатолий Ефремов

Президент Федерации спортивной борьбы России рассказал, что Ефремов воспитал несколько поколений спортсменов и посвящал своих подопечных в вопросы морали и этики

ТАСС, 28 октября. Умер заслуженный тренер СССР Анатолий Ефремов - первый тренер олимпийского чемпиона Сеула и президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Об этом сообщила пресс-служба ФСБР.

В федерации выразили соболезнования в связи с уходом тренера.

"Родной, близкий мне человек, он долго болел, несколько лет назад оказался прикован к инвалидному креслу, - сказал Мамиашвили ТАСС. - Настоящий учитель был, несколько поколений ему благодарны, огромное количество людей воспитал, не только в профессиональном плане. Мы - его ученики - продолжаем общаться. Светлая память, это история нашей спортивной борьбы, он дал нам фундаментальные знания, посвятил в вопросы морали и этики, ответственности. Все было заложено такими детскими тренерами, как Анатолий Семенович".

Мамиашвили 59 лет, он возглавляет Федерацию спортивной борьбы России с 1997 года. Мамиашвили является олимпийским чемпионом (1988) по греко-римской борьбе, трехкратным чемпионом мира и Европы.