Фигуристка Куликова рассказала об обретенной уверенности к этапу Гран-при в Красноярске

Елизавета Куликова идет на третьем месте после короткой программы

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Первый взрослый этап Гран-при в Уфе придал уверенности фигуристке Елизавете Куликовой. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на этапе серии в Красноярске.

Лидирует после короткой программы Мария Агаева - у нее 70,91 балла, второй стала Анна Фролова (70,75 балла), третьей - Куликова (68,18).

"Я рада своим оценкам - они выше, чем в Уфе. Значит, я лучше выступила, психологически мне было полегче. Сначала я не совсем поняла, что именно и как я хочу катать - катала как поставили, а сейчас уже добавляю свои эмоции. О попадании в тройку я не думала, буду об этом думать - буду косячить", - сказала Куликова.

Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье.