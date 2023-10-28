В "Спартаке" объяснили, почему Джикия пропустил матч с "Факелом"

Защитник футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия не сыграл из-за повреждения

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия пропустил матч 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" из-за небольшого повреждения. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

28 октября "Спартак" на выезде уступил "Факелу" со счетом 0:2. В составе красно-белых отсутствовал из-за травмы не только Джикия, но и нидерландский полузащитник Квинси Промес, который получил повреждение в игре прошлого тура.

"Джикия получил небольшую травму на тренировке, - сказал Малышев. - Насколько я знаю, не очень серьезно. Промес восстанавливается по своей программе, надеюсь, в ближайшем матче выйдет".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. "Явно ниже, чем мы могли ожидать. Задача на сезон - выигрывать в каждом следующем матче", - отметил Малышев.

Джикии 29 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года. В текущем сезоне защитник провел за команду в различных турнирах 9 матчей, не отличившись результативными действиями.