Фигуристке Морозовой наложили несколько швов после столкновения с Шанаевой

Тренер танцоров Аннабель Морозовой и Игоря Еременко отметила, что спортсмены выступят в произвольном танце

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Аннабель Морозова и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, примут участие в произвольном танце на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Об этом журналистам сообщила тренер спортсменов Анжелика Крылова.

В субботу на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой.

"Сейчас Морозовой врачи накладывают несколько швов. Завтра она будет кататься", - сказала Крылова.

Лидируют после ритм-танца Александра Степанова и Иван Букин. На втором месте располагаются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третью строчку занимают Морозова и Еременко. Произвольный танец дуэты представят 29 октября.