Фигуристка Шанаева рассказала, что не увидела во время разминки получившую травму Морозову

Морозовой после столкновения с Шанаевой наложили несколько швов

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Шанаева не увидела во время разминки на этапе Гран-при России в Красноярске Аннабель Морозову, когда травмировала коньком ее ногу. Об этом Шанаева рассказала журналистам после выступления.

Инцидент произошел во время разминки сильнейших танцевальных дуэтов. После разминки Морозова и ее партнер Игорь Морозов выступили с ритм-танцем, однако рана стала кровоточить. После выступления партнер унес Морозову на руках к врачам. Как позже сообщила журналистам тренер Морозовой и Еременко Анжелика Крылова, врачи наложили спортсменке несколько швов, однако она готова продолжать борьбу в произвольном танце.

"Я не заметила, - рассказала Шанаева. - Мы всегда стараемся уступать соперникам [место на разминке]".

"Мы выходили из элемента, три пары были в одной части льда, - отметил ее партнер Павел Дрозд. - Десять человек, пять минут, все хотят провести разминку. Надеемся, что все в порядке. Здоровья всем".