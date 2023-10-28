Малышев: качество поля не должно быть оправданием поражения "Спартака" от "Факела"

Красно-белые уступили в Воронеже со счетом 0:2

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Качество поля в Воронеже не должно быть оправданием поражению футболистов московского "Спартака" от "Факела". Об этом журналистам заявил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

Встреча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась победой "Факела" со счетом 2:0.

"Поле было тяжелое, мяч застревал, но поле было одинаковое для обеих команд, для "Спартака" это не должно быть оправданием. После этого матча надо еще усерднее работать, в следующем матче выигрывать", - сказал Малышев.

"Спартак" после 13 матчей набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 ноября в гостях сыграют с московским "Локомотивом".