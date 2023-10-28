Степанова и Букин рассказали, что испытали "эксклюзивный невроз" на этапе в Красноярске

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин испытывали необычные ощущения после полуторагодового перерыва в выступлениях

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин испытали после полуторагодового перерыва в выступлениях эксклюзивное чувство невроза. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления с ритм-танцем на этапе Гран-при в Красноярске.

"Для нас полтора года пролетели очень быстро, мы нервничали, переживали, скучали. А когда вышли, поняли, что получаем эксклюзивное ощущение невроза. Завтра будет "произволочка", но это уже другие эмоции", - рассказал Букин.

"Хочется сбежать от этого чувства, но это невозможно", - отметила Степанова.

Спортсмены рассказали об изменениях в ритм-танце после сентябрьских контрольных прокатов. "Рисунок программы остался, хореография чуть изменилась, мы начали чувствовать себя более свободно. Мы хотим к чемпионату России подойти в идеальной форме - и внешне, и внутренне. И самое главное - мы не устанем", - добавил Букин.

Степанова и Букин занимают первое место после ритм-танца на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, дуэт набрал 87,26 балла. Финальная часть соревнований пройдет в воскресенье.