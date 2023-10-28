Абаскаль сообщил, что футболист "Спартака" Джикия получил повреждение ребер

Защитник отсутствовал в заявке команды на матч с "Факелом"

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия получил повреждение ребер, но травма несерьезная. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

28 октября "Спартак" на выезде уступил воронежскому "Факелу" со счетом 0:2 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Джикия отсутствовал в заявке на матч.

"У Джикии с ребрами что-то, посмотрим. У него тоже легкое повреждение", - сказал Абаскаль.

Джикии 29 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года. В текущем сезоне защитник провел за команду в различных турнирах девять матчей, не отличившись результативными действиями.

Также в составе "Спартака" отсутствовал нидерландский полузащитник Квинси Промес, который получил повреждение в матче прошлого тура РПЛ с "Пари Нижний Новгород" (2:0). "У Промеса мышечный перегруз, поэтому он скоро будет в нашем распоряжении, - отметил Абаскаль. - Посмотрим, когда именно вернется. Конечно, он не выйдет в матче с "Краснодаром", учитывая турнирное положение в кубке".