"Балтика" планирует обратиться в ЭСК РФС по эпизоду матча с "Рубином"

Победный мяч казанцы забили со штрафного удара на 87-й минуте

ТАСС, 28 октября. Калининградская "Балтика" планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином". Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин.

Встреча прошла в Казани 27 октября и завершилась победой "Рубина" со счетом 1:0. Победный мяч казанцы забили со штрафного удара на 87-й минуте.

"Да, конечно, мы планируем обратиться в ЭСК с просьбой оценить действия [главного арбитра] Яна Бобровского в обсуждаемом эпизоде [с назначением штрафного], который, безусловно, стал ключевым в матче, - сказал Волженкин. - В текущем сезоне "Балтика" регулярно обращается в ЭСК с просьбой оценить действия арбитров, которые оказываются ключевыми в наших матчах, и, к сожалению, некоторые из решений, как мне кажется, противоречат друг другу. Как, например, решения с назначением пенальти в наши ворота в игре с "Уралом" и неназначением пенальти в следующей же нашей игре с "Крыльями Советов", несколько эпизодов в мачте с "Ростовом". Почему при схожих нарушениях мы видим совершенно разные действия арбитров, которые поддерживаются ЭСК?"

"Балтика" после 13 туров набрала 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 16 очками располагается на 10-й строчке.