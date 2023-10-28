В "Факеле" пообещали исправить ситуацию с состоянием газона к следующему матчу

Воронежская команда в субботу победила "Спартак" в матче чемпионата России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб "Факел" будет работать над исправлением состояния газона, чтобы оно было лучше к следующему домашнему матчу. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Факела" Кирилл Котов.

28 октября "Факел" дома победил московский "Спартак" со счетом 2:0 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам воронежского клуба пришлось приводить газон в порядок.

"До 11 ноября это поле не будет задействовано, - сказал Котов. - Я надеюсь, что все люди, которые причастны к нему, сделают все, чтобы оно было хорошим к следующему матчу. Конечно, будем исправлять ситуацию и работать. Но опять же - три дня, аномалия, снег и дождь. Но поле было одинаковым для всех".

"Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 13 матчах. Следующий домашний матч воронежская команда проведет 11 ноября, она сыграет с московским ЦСКА в 15-м туре РПЛ.