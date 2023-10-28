Главный тренер "Факела" назвал "Спартак" раздражителем для всех команд

В матче чемпионата России воронежский клуб победил красно-белых со счетом 2:0

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" является раздражителем для всех команд чемпионата России по футболу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев.

В матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Факел" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:0.

"Привычно "Спартак" для всех это красная тряпка, раздражитель. Значит, мы должны быть хищниками, которую эту тряпку должны разорвать, это ментальность, мотивационная составляющая - не бояться. А так была установка не дать сопернику играть, а самим играть в футбол. Мы должны не только отбиваться, мы должны стараться доминировать, атаковать, прессинговать высоко и получать от футбола удовольствие, то есть очень была важна раскрепощенность футболистов, чтобы они не зажимались, не боялись играть", - отметил Ташуев.

"Мои команды в принципе всегда успешно играли с топ-клубами. Потому что структуру надо ломать: если мы играем в футбол более ущербный, надеясь на ошибки, то очень сложно. А если мы ломаем структуру, то им тяжело становится. И "Спартаку" я в принципе не проиграл ни одного матча в чемпионате, а обыгрывал часто очень", - добавил главный тренер "Факела".

"Спартак" после 13 матчей набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" с 15 очками располагается на 11-й строчке.