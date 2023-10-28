В "Факеле" назвали исторической победу над "Спартаком" в матче РПЛ

Спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов отметил, что команда не выигрывала у красно-белых 23 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Победа над московским футбольным клубом "Спартак" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является исторической для воронежского "Факела". Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Факела" Кирилл Котов.

28 октября "Факел" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:0. До сегодняшнего дня единственная победа "Факела" над "Спартаком" датировалась 5 августа 2000 года.

"Мы очень рады, игроки молодцы, - сказал Котов. - Конечно, игра складывалась тяжело, это же московский "Спартак", с ними, я думаю, ни у одной команды не было легкого матча. Мы 23 года не выигрывали у "Спартака", поэтому можно победу назвать исторической для нас".

"Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре воронежская команда на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 4 ноября.