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Футбол в России

Комиссия РПЛ оценит качество поля на стадионе "Факела" 1 ноября

После матча 13-го тура РПЛ вратарь "Спартака" Александр Максименко пожаловался на качество газона в Воронеже

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей проинспектирует газон на домашнем стадионе воронежского "Факела" 1 ноября. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

В матче 13-го тура РПЛ "Факел" дома обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. После матча вратарь "Спартака" Александр Максименко пожаловался на качество газона.

"Планируем 1 ноября направить комиссию. Решение было принято еще до начала матча. Мне сложно комментировать подготовку газона или работу дренажной системы. Однако никто не будет отрицать аномальное количество выпавших осадков", - сказал Фетисов.

Следующий домашний матч "Факел" проведет 11 ноября против ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. 

Теги:
Российский футбол
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