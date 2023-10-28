Футболисты "Реала" победили "Барселону" в матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды

ТАСС, 28 октября. Футбольный клуб "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Барселону" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании.

Счет на 6-й минуте открыл полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган. Во втором тайме дубль оформил хавбек "Реала" Джуд Беллингем (68, 90+2). В 2023 году команды провели пятый очный матч, в трех сильнее была "Барселона", две победы одержал "Реал".

"Барселона" потерпела первое поражение в сезоне, до этого команда не проигрывала 13 матчей. "Реал" довел свою беспроигрышную серию до семи игр. До этого мадридский клуб проиграл лишь однажды - в игре национального первенства с "Атлетико" 24 сентября (1:3).

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 28 очков и опережая "Жирону" по дополнительным показателям. "Барселона" располагается на третьей позиции с 24 очками. В следующем туре "Реал" 5 ноября примет "Райо Вальекано", "Барселона" днем ранее сыграет на выезде против клуба "Реал Сосьедад".