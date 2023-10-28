Тарпищев считает, что теннисист Рублев играл предсказуемо для Синнера

Россиянин проиграл итальянцу и не смог выйти в финал турнира в Вене

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев не сохранил чистоту выполнения ударов и был более прогнозируем, чем его соперник по полуфинальному матчу турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене итальянец Янник Синнер. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Синнера.

"Рублев перешел немного свой пик формы, к сожалению. Интенсивность была сумасшедшая, Андрей не сохранил чистоту исполнения, и он был более прогнозируем для Синнера. Вторую подачу почти всегда подавал под лево, и тот легко угадывал и бил по восходящему мячу. В этом матче Синнер был получше, хотя играй Рублев почище, шансы на выход в финал у него были бы", - сказал Тарпищев.

В финале итальянец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев является действующим победителем турнира, из россиян его также выигрывал Рублев (2020).