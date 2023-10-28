Янчук отметил упорство теннисиста Рублева в матче против Синнера

Россиянин потерпел поражение и не смог выйти в финал турнира в Вене

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене в упорной борьбе. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Синнера. В финале он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

"Матч был очень интересным, равным, Андрей проиграл его в упорной борьбе. Он не сдавался, боролся до конца, но где-то соперник сыграл лучше, а где-то ему повезло. В последнее время Синнер добился ощутимого прогресса, но я думаю, что Андрей еще сможет его переиграть", - сказал Янчук.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев является действующим победителем турнира, из россиян его также выигрывал Рублев (2020).