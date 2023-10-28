Ольховский назвал ожидаемой победу теннисиста Медведева над Циципасом

Россиянин вышел в финал турнира в Вене, где сыграет с итальянцем Янником Синнером

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев изначально был фаворитом в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, поэтому его победа над греком Стефаносом Циципасом была ожидаемой. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Медведева. В финале он сыграет против итальянца Янника Синнера, победившего россиянина Андрея Рублева.

"Даниил изначально был фаворитом в этом матче. Он играл очень уверенно, надежно. Даня сделал ровно то, что требовалось для победы, правильно выходил к сетке, когда это нужно было, держал свою подачу, хорошо играл в защите и в нападении", - сказал Ольховский.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев является действующим победителем турнира, из россиян его также выигрывал Рублев (2020).