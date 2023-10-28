Чесноков считает, что теннисисты Рублев и Синнер играли на запредельных скоростях

Россиянин уступил в полуфинале турнира в Вене со счетом 5:7, 6:7 (5:7)

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев и итальянец Янник Синнер сыграли полуфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене на запредельных скоростях. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Синнера. В финале он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

"Я не знаю, как Рублев не довел первый сет до победы, но Синнер играл очень здорово, и на том темпе, который он дает, играть чисто невозможно. В целом матч мне очень понравился, скорости и мощь ударов были запредельными. Исход матча решил один-два удара, сыграй их Андрей чуть лучше, он мог бы выиграть, он ошибался незначительно", - сказал Чесноков.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев является действующим победителем турнира, из россиян его также выигрывал Рублев (2020).