28 октября, 17:35
Летние олимпийские виды спорта

"Зенит-Казань" в девятый раз стал победителем Суперкубка России по волейболу

Казанская команда победила московское "Динамо" со счетом 3-0

ТАСС, 28 октября. Команда "Зенит-Казань" обыграла московское "Динамо" в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча прошла в Казани.

Матч завершился победой хозяев со счетом 3-0 (25:23, 25:22, 25:17).

В матче за Суперкубок России встречаются чемпион и обладатель кубка страны прошлого сезона. Оба трофея выиграла казанская команда. Московское "Динамо" играло в матче как финалист чемпионата.

Матч был посвящен памяти олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР Вячеслава Зайцева, который умер 12 июня на 71-м году жизни.

"Зенит-Казань" выиграл трофей в девятый раз и является рекордсменом по этому показателю. "Динамо" побеждало четыре раза. Дважды трофей выигрывало белгородское "Белогорье", один раз - кемеровский "Кузбасс". 

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Летние олимпийские виды спорта
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