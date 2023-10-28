Чесноков считает, что теннисист Медведев не оставил шансов Циципасу

Россиянин вышел в финал турнира в Вене

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Грек Стефанос Циципас не имел реальных шансов обыграть россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Медведева. В финале он сыграет против итальянца Янника Синнера, победившего россиянина Андрея Рублева.

"Матч был интересный, качество игры было высоким. При счете 3:3 в первом сете Циципас просто подарил гейм на своей подаче. Если брать этот матч целиком, то я не видел у Циципаса каких-то возможностей, Медведев просто их не оставил. Были какие-то нюансы, но Даниил был сильнее", - сказал Чесноков.

"Потом в концовке матча он допустил две ошибки. Если взять [первую ракетку мира серба Новака] Джоковича, он бы в такой ситуации две подряд ошибки не допустил бы, а Циципас их сделал. Ему не хватает надежности, и если он продолжит так играть, то вполне может выпасть из первой десятки мирового рейтинга. Нужно играть более надежно", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев является действующим победителем турнира, из россиян его также выигрывал Рублев (2020).