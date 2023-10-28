Агент Чинахова заявил, что "Авангард" не ведет переговоры по аренде хоккеиста

Ранее появилась информация о том, что омский клуб хочет арендовать форварда у "Коламбуса" до конца сезона

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" не ведет переговоры с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" об аренде нападающего Егора Чинахова. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил о том, что "Авангард" хочет арендовать хоккеиста до конца сезона.

"Да, "Авангард" хочет вернуть в аренду Чинахова, однако переговоров с "Коламбусом" не ведется. Но вообще все клубы хотят вернуть своих воспитанников", - сказал Бабаев.

Чинахов подписал контракт с "Коламбусом" в мае 2021 года. В апреле 2023 года он заключил соглашение до конца сезона-2023/24. Российский нападающий был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. Чинахов является воспитанником "Авангарда" и в 2021 году выиграл с омской командой Кубок Гагарина.