Адамов, Аллахьяров и Гонибов стали победителями первенства мира в греко-римской борьбе

Муслим Имадаев выиграл бронзовую медаль

ТАСС, 28 октября. Российские борцы греко-римского стиля Анвар Аллахьяров, Дмитрий Адамов и Ауэс Гонибов завоевали золотые медали на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходят в Тиране.

Аллахьяров в весовой категории до 60 кг в финальной схватке победил Ромео Беридзе из Грузии. Бронзовыми призерами стали представитель Турции Мерт Ильбарс и Сумит Сумит из Индии. Адамов в финале в весовой категории до 72 кг победил украинца Ирфана Мирзоева. Бронзовые медали завоевали азербайджанец Руслан Нуруллаев и представитель Армении Шант Хачатрян.

В весовой категории до 82 кг Гонибов в финале победил Альперена Барбера из Турции. Бронзовыми призерами стали египтянин Эмад Абуэлатта и хорват Карло Кодрик. В весовой категории до 67 кг россиянин Муслим Имадаев выиграл бронзовую медаль. Победителем стал казахстанец Султан Асетулы, второе место занял Мустафа Ялдирим из Турции, еще одна бронза досталась японцу Харуто Ябе.

Чемпионат мира проходит с 23 по 29 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Изначально соревнования должны были пройти в финском Тампере, однако турнир был перенесен из-за отказа властей страны выдавать визы россиянам.