28 октября, 18:48
Летние неолимпийские виды спорта

Российские кикбоксеры заняли первое место в медальном зачете чемпионата стран ШОС

Спортсмены из России завоевали 416 медалей

ТАСС, 28 октября. Российская команда заняла первое место в медальном зачете чемпионата и первенства стран ШОС по кикбоксингу. Турнир проходил в городе Раменское Московской области.

Российские спортсмены завоевали 416 медалей (146 золотых, 119 серебряных, 151 бронзовую).

Соревнования проходили в шести дисциплинах. В одном зачете соревновались спортсмены от 15 до 18 лет, во втором - старше 18 лет.

В чемпионате стран ШОС принимали участие более 600 участников из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Индии, Ирана, Италии, Киргизии, Китая, Молдавии и 60 регионов России. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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