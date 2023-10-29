Лидер чемпионата России "Краснодар" сыграет с ЦСКА в матче 13-го тура

Также в воскресенье пройдут матчи "Пари НН" - "Сочи" и "Динамо" - "Урал"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в воскресенье примет "Краснодар" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене".

"Краснодар" является лидером чемпионата, команда набрала 28 очков в 12 матчах и не потерпела ни одного поражения. Беспроигрышная серия армейцев в РПЛ составляет семь матчей (шесть ничьих и одна победа). Красно-синие с 18 очками идут на седьмом месте.

Последний раз команды встречались в прошлом сезоне в суперфинале Фонбет - Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:1 в основное время, в серии пенальти победили москвичи (6:5). Армейцы также по сумме двух встреч прошли краснодарцев в 1/4 финала "пути РПЛ" турнира (3:0, 0:1), одержали домашнюю победу (4:1) и сыграли в гостях вничью (0:0) в РПЛ.

ЦСКА подошел к матчу с лидером чемпионата, имея ряд потерь в составе. Из-за травм на поле не выйдут защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Мухин. У "Краснодара" встречу с армейцами пропустит бразильский защитник Кайо.

По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, предстоящий матч станет проверкой на прочность для обеих команд. "Матч будет интересным, в нем не будет явного фаворита. Именно в таких матчах коллективы проходят проверку на прочность. ЦСКА придется экспериментировать с составом ввиду травм. "Краснодар" заслуженно лидирует в чемпионате, но не кажется непобедимой командой", - рассказал собеседник ТАСС.

Матч между ЦСКА и "Краснодаром" начнется в 19:30 мск.

"Динамо" сыграет с "Уралом", "Пари НН" примет "Сочи"

В первом матче игрового дня "Пари Нижний Новгород" на своем поле сыграет против "Сочи". Нижегородцы занимают восьмое место, набрав 17 очков в 12 матчах, "Сочи" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе девять очков. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в РПЛ, "Сочи" выиграл со счетом 2:1, а нижегородцы на своем поле забили четыре безответных мяча. Встреча начнется в 14:00 мск.

Другой воскресный матч начнется в 16:30 мск, в нем столичное "Динамо" встретится дома с екатеринбургским "Уралом". "Динамо" с 18 очками занимает шестую позицию, команда сыграла вничью три последних матча в РПЛ. "Урал" идет на десятом месте, набрав 16 очков. В прошлом сезоне "Динамо" дважды обыграло "Урал" в премьер-лиге, одержав домашнюю победу со счетом 2:1 и гостевую - 1:0.