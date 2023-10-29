Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики "Формулы-1"

Второй место занял Карлос Сайнс из "Феррари", третье - пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен

ТАСС, 29 октября. Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Второй место занял партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс - младший. Третьим стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Ферстаппен ранее досрочно обеспечил себе победу в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Первая гонка прошла в 1963 году, однако уже в 1970 году Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.

В 2015 году в Мексике победил уже завершивший карьеру немец Нико Росберг, после чего выигрывали только Ферстаппен (2017, 2018, 2021, 2022) и британец Льюис Хэмилтон (2016, 2019). В 2020 году этап не проводился из-за пандемии коронавируса.

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.