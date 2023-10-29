"Айлендерс" победили "Коламбус" в матче НХЛ, Варламов впервые в сезоне отыграл "на ноль"

Российского вратаря признали первой звездой встречи

ТАСС, 29 октября. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:0 дома обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились игроки нью-йоркской команды Кайл Палмиери (16-я минута) и Мэтт Мартин (47). Первой звездой встречи стал российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов, который впервые в сезоне провел игру без пропущенных шайб. Он отразил 34 броска по своим воротам и оформил 39-й "сухой" матч за время выступлений в НХЛ. По этому показателю Варламов вышел на третье место среди россиян, обойдя голкипера "Флориды" Сергея Бобровского (38 матчей "на ноль"). Впереди только завершившие карьеру Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Айлендерс" с девятью очками в семи матчах идут четвертыми, "Коламбус" набрал восемь очков в восьми играх и занимает шестое место. В следующем матче "Айлендерс" в ночь на 31 октября по московскому времени дома сыграют против "Детройта", "Коламбус" в тот же день на выезде встретится с "Далласом".