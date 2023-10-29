29 октября, 04:49
НХЛ

Хоккеист "Рейнджерс" Панарин набрал очки в восьмом матче сезона НХЛ подряд

В матче против "Ванкувера" российский нападающий забросил шайбу и сделал результативную передачу

ТАСС, 29 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде со счетом 4:3 после овертайма обыграли "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Артемий Панарин (10-я минута), Адам Фокс (53), Мика Зибанежад (54), К'Андре Миллер (64). Панарин также отметился результативной передачей. У "Ванкувера" отличились Джей Ти Миллер (36), Тайлер Майерс (50), Карсон Суси (56). Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 33.

Панарин забросил четвертую шайбу в сезоне, теперь на его счету 12 очков (4 шайбы + 8 голевых передач). Нападающий отличился результативными действиями во всех восьми играх своей команды в текущем розыгрыше. Всего в регулярных чемпионатах лиги россиянин набрал 673 очка (220 + 453) в 598 матчах.

В следующем матче "Рейнджерс" в ночь на 31 октября по московскому времени на выезде сыграют с "Виннипегом", "Ванкувер" на следующий день примет "Нэшвилл". 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация