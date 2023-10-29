Олимпийский чемпион по хоккею Джо Торнтон объявил о завершении карьеры

Канадский нападающий не играл с сезона-2021/22

ТАСС, 29 октября. Канадский нападающий Джо Торнтон, выступавший за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон", "Сан-Хосе", "Торонто" и "Флорида", официально объявил о завершении карьеры игрока. Заявление Торнтона опубликовано в аккаунте "Сан-Хосе" в социальной сети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Торнтон не играл с сезона-2021/22. В прошлом сезоне и начале текущего розыгрыша ни одна команда не подписала с ним контракт.

Торнтону 44 года, он был выбран "Бостоном" под общим первым номером на драфте НХЛ 1997 года. Всего в лиге он провел 1 714 матчей в регулярных сезонах, в которых набрал 1 539 очков (430 шайб + 1 109 результативных передач), по этому показателю он занимает 12-е место за всю историю НХЛ. В плей-офф лиги канадец сыграл в 187 встречах и набрал 134 (32 + 102) очка. В 2006 году по итогам регулярного чемпионата Торнтон выиграл "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру) и "Харт трофи" (приз самому ценному игроку).

В составе сборной Канады Торнтон стал олимпийским чемпионом (2010), серебряным призером чемпионата мира (2005), а также дважды выигрывал Кубок мира (2004, 2016). В 1997 году он стал чемпионом мира в составе канадской молодежной сборной.