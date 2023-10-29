29 октября, 05:27
Фигурное катание

Морозова не смогла завершить утреннюю тренировку на Гран-при после наложения швов

В субботу на разминке перед ритм-танцем ногу спортсменки коньком задела фигуристка Елизавета Шанаева

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристка Аннабель Морозова, выступающая в дуэте с Игорем Еременко, вышла на утреннюю тренировку перед произвольным танцем на этапе Гран-при России в Красноярске, но не смогла ее завершить. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Спортсмены вышли на утреннюю тренировку, сделали несколько кругов. Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул лед.

В субботу на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой. Позже тренер танцевального дуэта Морозовой и Еременко Анжелика Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной накладывали швы.

Морозова и Еременко занимают третье место после ритм-танца. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин. На втором месте располагаются Шанаева и Павел Дрозд. Произвольный танец спортсмены покажут в воскресенье. 

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Фигурное катание
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