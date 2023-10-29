Тренер молодежной сборной России: новый лимит на легионеров помог молодым игрокам в КХЛ

Николай Воеводин отметил, что молодежь повышает свой уровень мастерства, играя среди мужиков

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), согласно которому российские клубы могут заявлять на игру до трех иностранцев, помог проявить себя молодым игрокам. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной сборной России Николай Воеводин.

Ранее российские клубы могли заявлять до пяти иностранцев на матч, новый лимит был введен с нынешнего сезона.

"У нас легионеров стало меньше, освободились места в командах и ребята заиграли. Те же [Антон] Силаев, [Никита] Артамонов, [Дмитрий] Симашев, [Даниил] Бут и другие, которые подходят для молодежной сборной, играют среди мужиков, повышают свой уровень мастерства и в любом случае не делают шаг назад", - сказал Воеводин.

"Конечно, отсутствие международных соревнований какую-то роль играет, потому что все-таки с канадцами, шведами, финнами интереснее играть и в этих матчах молодежь растет. Но я считаю, что у нас есть хорошие молодые ребята, которые сами мастеровитые, достаточно хорошего уровня, функционально и тактически обучены. При благоприятном исходе, когда сборную России допустят до международных соревнований, они не уступят соперникам, будут готовы и физически, и тактически", - добавил он.

Воеводин возглавляет клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "СКА-1946", куда он перешел из "Чайки", с которой выиграл плей-офф МХЛ.

"В Санкт-Петербурге все условия на высшем уровне. Работать интересно, а высокие требования - это хорошо и ничего страшного. Потому что все эти требования только для улучшения уровня профессионализма и своего, и ребят. Я только рад, что оказался в таком клубе и имею возможность работать с ребятами для улучшения их тактических и физических кондиций, повышения мастерства", - подчеркнул он.