Баскетболист "Чикаго" Зак Лавин набрал 51 очко в проигранном матче с "Детройтом"

Атакующий защитник набрал половину очков своей команды

ТАСС, 29 октября. "Чикаго" проиграл "Детройту" со счетом 102:118 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский атакующий защитник "Чикаго" Зак Лавин, набравший 51 очко. В составе "Детройта" больше всех очков набрал американский защитник Кейд Каннингем (25), он также сделал 10 передач и оформил дабл-дабл. 19-летний центровой "Детройта" Джейден Дюрен также записал на свой счет дабл-дабл (23 очка + 15 подборов).

"Детройт" в следующем матче 31 октября в гостях сыграет против "Оклахомы", "Чикаго" в этот же день на выезде сыграет с "Индианой".

В других матчах игрового дня "Вашингтон" дома обыграл "Мемфис" (113:106), "Нью-Орлеан" на своей площадке победил "Нью-Йорк" (96:87), "Индиана" одержала гостевую победу над "Кливлендом" (125:113), "Филадельфия" на выезде переиграла "Торонто" (114:107), "Миннесота" дома оказалась сильнее "Майами" (106:90), "Финикс" на своем паркете обыграл "Юту" (126:104).